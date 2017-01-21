Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ

Болельщик во время мастер-шоу © Сергей Фадеичев/ТАСС

Главный тренер СКА и сборной России по хоккею Олег Знарок (справа) © Сергей Фадеичев/ТАСС

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Болельщик во время мастер-шоу © Сергей Фадеичев/ТАСС

Главный тренер СКА и сборной России по хоккею Олег Знарок (справа) © Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сборная Востока одержала победу над командой Запада со счетом 5:2 в "Мастер-шоу", которое прошло в рамках Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

По итогам семи конкурсов хоккеисты команды Востока одержали победу в пяти - круг на скорость, биатлон, самый эффектный буллит, комбинированная эстафета и эстафета на скорость.

Сборная Запада победила в конкурсах на самый мощный бросок и "Мощная атака - надежная защита".

В конкурсе круг на скорость был установлен новый рекорд - нападающий "Салавата Юлаева" Энвер Лисин показал время 12,450 секунды.

В биатлоне хоккеисты поочередно стартовали с линии ворот и вели шайбу, вначале огибали полностью круг вбрасывания, далее обводили высокие стойки в средней зоне и затем маленькие стойки, двигаясь в направлении "огневого рубежа" (круга вбрасывания в зоне атаки). Задача - поразить пятью шайбами пять мишеней, за каждую непораженную мишень назначается штрафной круг. По завершении стрельбы игрок вдоль борта возвращался на место старта.

Победителем конкурса стал нападающий "Салавата Юлаева" Кирилл Капризов, увеличив отрыв от команды Запада.

Победителем конкурса на самый мощный бросок стал защитник ЦСКА Игорь Ожиганов, показавший результат 154,73 км/ч (рекорд принадлежит защитнику "Трактора" Александру Рязанцеву - 183,67 км/ч).

В конкурсе на самый эффектный буллит выиграл игрок "Ак Барса" Владимир Ткачев, который реализовал свой бросок, предварительно провернувшись несколько раз вокруг своей оси.

В комбинированной эстафете BeLikePro победу снова одержали хоккеисты из команды Востока, обеспечив себе досрочную победу в этом противостоянии - счет стал 4:1.

В конкурсе "Мощная атака - надежная защита" выиграла команда Запада, отыграв одно очко, однако в заключительном испытании - эстафета на скорость - снова первенствовали представители команд Восточной конференции.

Итоговый счет - 5:2.

Неделя звезд хоккея, которая проходит в Уфе, завершится в воскресенье Матчем звезд КХЛ.