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Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ

Спорт
21 января, 15:03 дата обновления: 21 января, 15:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС
По итогам семи конкурсов хоккеисты команды Востока одержали победу в пяти - круг на скорость, биатлон, самый эффектный буллит, комбинированная эстафета и эстафета на скорость
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Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов и президент IIHF Рене Фазель (слева направо)
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов и президент IIHF Рене Фазель (слева направо)
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов и президент IIHF Рене Фазель (слева направо)
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Хоккеист "Салавата Юлаева" Кирилл Капризов
Хоккеист "Салавата Юлаева" Кирилл Капризов
Хоккеист "Салавата Юлаева" Кирилл Капризов
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Главный тренер СКА и сборной России по хоккею Олег Знарок (справа)
Главный тренер СКА и сборной России по хоккею Олег Знарок (справа)
Главный тренер СКА и сборной России по хоккею Олег Знарок (справа)
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Хоккеисты "Барыса" Найджел Доус, "Ак Барса" Владимир Ткачев и "Автомобилиста" Анатолий Голышев (слева направо)
Хоккеисты "Барыса" Найджел Доус, "Ак Барса" Владимир Ткачев и "Автомобилиста" Анатолий Голышев (слева направо)
Хоккеисты "Барыса" Найджел Доус, "Ак Барса" Владимир Ткачев и "Автомобилиста" Анатолий Голышев (слева направо)
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Болельщик "Салавата Юлаева"
Болельщик "Салавата Юлаева"
Болельщик "Салавата Юлаева"
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Нападающий СКА Павел Дацюк реализует буллит
Нападающий СКА Павел Дацюк реализует буллит
Нападающий СКА Павел Дацюк реализует буллит
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Болельщик во время мастер-шоу
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Защитник "Витязя" Алексей Семенов
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Победители конкурсов на церемонии награждения
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Нападающий СКА Илья Ковальчук
Нападающий СКА Илья Ковальчук
Нападающий СКА Илья Ковальчук
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Хоккеист ЦСКА Игорь Ожиганов
Хоккеист ЦСКА Игорь Ожиганов
Зазитник ЦСКА Игорь Ожиганов
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Сборные Востока и Запада
Сборные Востока и Запада
Сборные Востока и Запада
© Сергей Фадеичев/ТАСС
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Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов и президент IIHF Рене Фазель (слева направо)
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Хоккеист "Салавата Юлаева" Кирилл Капризов
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Главный тренер СКА и сборной России по хоккею Олег Знарок (справа)
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Хоккеисты "Барыса" Найджел Доус, "Ак Барса" Владимир Ткачев и "Автомобилиста" Анатолий Голышев (слева направо)
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Болельщик "Салавата Юлаева"
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Нападающий СКА Павел Дацюк реализует буллит
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Болельщик во время мастер-шоу
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Защитник "Витязя" Алексей Семенов
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Победители конкурсов на церемонии награждения
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Нападающий СКА Илья Ковальчук
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Зазитник ЦСКА Игорь Ожиганов
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Сборные Востока и Запада
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сборная Востока одержала победу над командой Запада со счетом 5:2 в "Мастер-шоу", которое прошло в рамках Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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По итогам семи конкурсов хоккеисты команды Востока одержали победу в пяти - круг на скорость, биатлон, самый эффектный буллит, комбинированная эстафета и эстафета на скорость.

Сборная Запада победила в конкурсах на самый мощный бросок и "Мощная атака - надежная защита".

В конкурсе круг на скорость был установлен новый рекорд - нападающий "Салавата Юлаева" Энвер Лисин показал время 12,450 секунды. 

В биатлоне хоккеисты поочередно стартовали с линии ворот и вели шайбу, вначале огибали полностью круг вбрасывания, далее обводили высокие стойки в средней зоне и затем маленькие стойки, двигаясь в направлении "огневого рубежа" (круга вбрасывания в зоне атаки). Задача - поразить пятью шайбами пять мишеней, за каждую непораженную мишень назначается штрафной круг. По завершении стрельбы игрок вдоль борта возвращался на место старта.

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Победителем конкурса стал нападающий "Салавата Юлаева" Кирилл Капризов, увеличив отрыв от команды Запада.

Победителем конкурса на самый мощный бросок стал защитник ЦСКА Игорь Ожиганов, показавший результат 154,73 км/ч (рекорд принадлежит защитнику "Трактора" Александру Рязанцеву - 183,67 км/ч).

В конкурсе на самый эффектный буллит выиграл игрок "Ак Барса" Владимир Ткачев, который реализовал свой бросок, предварительно провернувшись несколько раз вокруг своей оси.

В комбинированной эстафете BeLikePro победу снова одержали хоккеисты из команды Востока, обеспечив себе досрочную победу в этом противостоянии - счет стал 4:1.

В конкурсе "Мощная атака - надежная защита" выиграла команда Запада, отыграв одно очко, однако в заключительном испытании - эстафета на скорость - снова первенствовали представители команд Восточной конференции.

Итоговый счет - 5:2.

Неделя звезд хоккея, которая проходит в Уфе, завершится в воскресенье Матчем звезд КХЛ.

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