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Сборная России по футболу не сыграет на "Зенит-Арене" до Кубка конфедераций

Спорт
21 января, 17:09 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Олег Кошелев
Администрация Санкт-Петербурга получила разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона 29 декабря
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"Зенит-Арена"

"Зенит-Арена"

© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Сборная России по футболу до Кубка конфедераций 2017 года не будет проводить товарищеский матчи на новом стадионе в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

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Администрация Санкт-Петербурга получила разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона 29 декабря. Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

"Очень хотелось, чтобы сборная сыграла на новом стадионе в Санкт-Петербурге до Кубка конфедераций, но не получится. Во-первых ввиду климатических условий мы будем беречь газон, а во-вторых, у нас окно есть только в июне. А по регламенту Кубка конфедераций за два месяца мы не можем проводить на стадионе зрелищные события, а за месяц - футбольные матчи", - сказал Мутко.

"Мы обречены не сыграть (в Санкт-Петербурге до Кубка конфедераций)", - добавил глава РФС.

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