"Филадельфия" проиграла "Нью-Джерси" в матче НХЛ, Проворов сделал передачу

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. "Филадельфия" со счетом 1:4 проиграла "Нью-Джерси" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы в составе победителей забросили Павел Заха (8-я минута), Кайл Палмьери (36) и Майлс Вуд (40, 45). У проигравших отличился Трэвис Конечны (11).

Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов записал на свой счет результативную передачу. Всего в нынешнем сезоне на счету игрока обороны 21 (3 шайбы + 18 передач) очко. По этому показателю он занимает 11-е место среди новичков, лидирует форвард "Торонто" Остон Мэттьюс - 38 (22+16) очков.

"Филадельфия" занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 50 очков после 47 матчей. "Нью-Джерси" располагается на 12-й строчке с 49 очками в 48 встречах.

В следующем матче "Филадельфия" 23 января в гостях сыграет с "Айлендерс", "Нью-Джерси" 25 января примет "Лос- Анджелес".

В другом матче дня "Айлендерс" на своей площадке победили "Лос-Анджелес" со счетом 4:2. Результативной передачей в составе победителей отметился российский форвард Николай Кулемин.

Результаты других встреч:

"Торонто" - "Оттава" - 2:3 Б

"Монреаль" - "Баффало" - 2:3 ОТ.