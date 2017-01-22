Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.01:
$ 59.67
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Филадельфия" проиграла "Нью-Джерси" в матче НХЛ, Проворов сделал передачу

Спорт
22 января, 6:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 1:4
Поделиться
Материал из 1 страницы
Иван Проворов

Иван Проворов

© AP Photo/Chris Szagola

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. "Филадельфия" со счетом 1:4 проиграла "Нью-Джерси" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы в составе победителей забросили Павел Заха (8-я минута), Кайл Палмьери (36) и Майлс Вуд (40, 45). У проигравших отличился Трэвис Конечны (11).

Смотрите также
Сергей Бобровский
"Коламбус" с Бобровским победил "Каролину" в матче НХЛ

Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов записал на свой счет результативную передачу. Всего в нынешнем сезоне на счету игрока обороны 21 (3 шайбы + 18 передач) очко. По этому показателю он занимает 11-е место среди новичков, лидирует форвард "Торонто" Остон Мэттьюс - 38 (22+16) очков.

"Филадельфия" занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 50 очков после 47 матчей. "Нью-Джерси" располагается на 12-й строчке с 49 очками в 48 встречах.

В следующем матче "Филадельфия" 23 января в гостях сыграет с "Айлендерс", "Нью-Джерси" 25 января примет "Лос- Анджелес".

В другом матче дня "Айлендерс" на своей площадке победили "Лос-Анджелес" со счетом 4:2. Результативной передачей в составе победителей отметился российский форвард Николай Кулемин.

Результаты других встреч:

"Торонто" - "Оттава" - 2:3 Б

"Монреаль" - "Баффало" - 2:3 ОТ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
Команда "Востока"
12
Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ
Экипаж Эдуарда Николаева
20
Золотой дубль: Карякин и "КамАЗы" покорили ралли "Дакар"
Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду с призом лучшему футболисту 2016 года по версии ФИФА
10
Гала-вечер ФИФА: признание Криштиану Роналду и награда от Исинбаевой
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меланья Трамп опубликовала первый твит в качестве первой леди
2
IBU призвал МОК перепроверить допинг-пробы всех биатлонистов с ОИ-2014
3
Вторая половина президента: как живут первые леди Соединенных Штатов
4
Домрачева: спортсмены разочарованы решением IBU по допинговым делам
5
Bild: Штайнмайер считает избрание Трампа концом политической эпохи XX века
6
IBU продемонстрировал несостоятельность данных комиссии Макларена
7
Малоимущие деревенские пенсионеры получат 4 тонны подарков
Темы дня
Реклама