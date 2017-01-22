Сборная дивизиона Чернышева обыграла команду дивизиона Харламова в Матче всех звезд КХЛ

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Сборная дивизиона Чернышева обыграла команду дивизиона Харламова со счетом 4:3 в полуфинале Матча всех звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который проходит в Уфе.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Чед Рау (6-я и 14-я минуты) и Энвер Лисин (8, 15). У проигравших отличились Владимир Ткачев (3), Сергей Мозякин (13) и Кирилл Кольцов (20).

В финале сборная дивизиона Чернышева сыграет с победителем матча между командами дивизионов Боброва и Тарасова.