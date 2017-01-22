Хоккеист Цулыгин возьмет автографы у всех игроков Матча звезд КХЛ

УФА, 22 января. /ТАСС/. Молодой хоккеист "Толпара" Кирилл Цулыгин, который был выбран в команду дивизиона Тарасова, постарается взять автографы у всех игроков, принимавших участие в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом он рассказал журналистам.

Цулыгин отметился хорошей игрой на Кубке вызова МХЛ. Сборная дивизиона Тарасова обыграла команду дивизиона Боброва со счетом 6:2 в полуфинале Матча всех звезд КХЛ в Уфе.

"Я у всех возьму автографы, - сказал Цулыгин. - Очень приятно выходить с такими людьми на лед, непередаваемые ощущения. Дай Бог каждому пацану ощутить такое. Утром думал только о матче "Толпара", а после игры быстро переоделся и приехал сюда. Два матча в один день играл только в детстве, на молодежном уровне никогда не играл".

"Если бы участвовал в мастер-шоу, то хотел бы выступить в конкурсе на силу броска. Общий рекорд не побил бы, но личный точно бы поставил", - добавил он.