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Александр Медведев: Уфа имеет все шансы провести женский ЧМ-2021 по хоккею

Спорт
22 января, 17:23 UTC+3 УФА корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Член совета директоров КХЛ считает, что главное в этом вопросе организация
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"Уфа-Арена"

"Уфа-Арена"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

УФА, 22 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Уфа имеет хорошие шансы принять женский чемпионат мира 2021 года. Такое мнение журналистам высказал член совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев.

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"У Уфы очень хорошие шансы принять женский чемпионат мира 2021 года, - сказал Медведев. - Есть такое окно, которое еще не закрыто. Если ФХР подаст заявку на Уфу, которая блестяще показала, что может проводить и молодежный чемпионат мира, и Кубок мира среди молодежных команд, и Матч звезд, то все возможно. Самое главное здесь - посещаемость и организация".

На заседании последнего совета Международной федерации хоккея России было предложено провести молодежный женский чемпионат мира 2018 года и женский чемпионат мира 2021 года. Россия ранее никогда не проводила оба турнира.

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