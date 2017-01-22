Александр Медведев: Уфа имеет все шансы провести женский ЧМ-2021 по хоккею

УФА, 22 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Уфа имеет хорошие шансы принять женский чемпионат мира 2021 года. Такое мнение журналистам высказал член совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев.

"У Уфы очень хорошие шансы принять женский чемпионат мира 2021 года, - сказал Медведев. - Есть такое окно, которое еще не закрыто. Если ФХР подаст заявку на Уфу, которая блестяще показала, что может проводить и молодежный чемпионат мира, и Кубок мира среди молодежных команд, и Матч звезд, то все возможно. Самое главное здесь - посещаемость и организация".

На заседании последнего совета Международной федерации хоккея России было предложено провести молодежный женский чемпионат мира 2018 года и женский чемпионат мира 2021 года. Россия ранее никогда не проводила оба турнира.