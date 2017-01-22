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Фазель: матч всех звезд КХЛ был организован на высочайшем уровне

Спорт
22 января, 17:30 дата обновления: 22 января, 17:36 UTC+3 УФА корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Глава Международной федерации хоккея заявил, что IIHF рассмотрит вопрос проведения в Уфе крупных международных хоккейных соревнований
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Игрок "Металлурга" Сергей Мозякин, президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов и президент IIHF Рене Фазель (слева направо)

Игрок "Металлурга" Сергей Мозякин, президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов и президент IIHF Рене Фазель (слева направо)

© Артем Коротаев/ТАСС

УФА, 22 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Матч всех звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Уфе был проведен на высочайшем уровне с точки зрения организации. Такое мнение журналистам высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

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Неделя звезд хоккея в Уфе, начавшаяся 15 января, завершилась в воскресенье Матчем всех звезд, победителем которого стала команда дивизиона Чернышева.

"Все проведено на высочайшем уровне. По поводу проведения в Уфе крупных соревнований - посмотрим".

На последнем совете IIHF России предложили провести женский чемпионат мира 2021 года.

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Поскольку Фазель часто посещает Россию, журналисты спросили, не собирается ли он получить российское гражданство. "Почему нет?", - ответил с улыбкой глава IIHF.

Глава республики Башкортостан Рустэм Хамитов заявил, что Уфа готова проводить чемпионат мира по хоккею.

"Гости говорят, что все хорошо. Мы готовы, безусловно, проводить самые крупные соревнования, в том числе и международные, и женские, и мужские. Если получится, готовы претендовать на чемпионат мира", - сказал Хамитов.

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