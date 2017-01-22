Фазель: матч всех звезд КХЛ был организован на высочайшем уровне

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УФА, 22 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Матч всех звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Уфе был проведен на высочайшем уровне с точки зрения организации. Такое мнение журналистам высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.
Неделя звезд хоккея в Уфе, начавшаяся 15 января, завершилась в воскресенье Матчем всех звезд, победителем которого стала команда дивизиона Чернышева.
"Все проведено на высочайшем уровне. По поводу проведения в Уфе крупных соревнований - посмотрим".
На последнем совете IIHF России предложили провести женский чемпионат мира 2021 года.
Поскольку Фазель часто посещает Россию, журналисты спросили, не собирается ли он получить российское гражданство. "Почему нет?", - ответил с улыбкой глава IIHF.
Глава республики Башкортостан Рустэм Хамитов заявил, что Уфа готова проводить чемпионат мира по хоккею.
"Гости говорят, что все хорошо. Мы готовы, безусловно, проводить самые крупные соревнования, в том числе и международные, и женские, и мужские. Если получится, готовы претендовать на чемпионат мира", - сказал Хамитов.