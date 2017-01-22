Мартен Фуркад доволен решением IBU провести внеочередной конгресс

ABC: сенаторы хотят запретить Трампу снимать санкции с РФ в обход КонгрессаМеждународная панорама 22 января, 20:36
Представители делегации РФ проводят встречу в Астане с членами сирийской оппозицииМеждународная панорама 22 января, 20:24
Геркус: Штоффельсхаус поможет вывести академию "Локомотива" на уровень академии "Шальке"Спорт 22 января, 19:55
Единороссы на съезде обновили руководство и договорились теснее работать с гражданамиПолитика 22 января, 19:48
Президент ФК "Локомотив": в деле о долге Диарра прогресс будет в ближайшее времяСпорт 22 января, 19:42
РГ: Россия и ФРГ обсудили взаимную торговлю сельхозпродукцией в случае отмены продэмбаргоЭкономика и бизнес 22 января, 19:32
"Локомотив" предложит новые контракты футболистам Майкону и Игорю ДенисовуСпорт 22 января, 19:23
НТВ: Кадыров призвал Трампа объединить усилия с РФ в борьбе с терроризмомПолитика 22 января, 19:16
Бобков: вратари не могли играть вполсилы при новом формате Матча звезд КХЛСпорт 22 января, 19:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад доволен решением Международного союза биатлонистов (IBU) провести внеочередной конгресс для внесения изменений в антидопинговые правила. Его слова приводит агентство France-Presse.
Ранее ряд биатлонистов, одним из которых был Фуркад, выдвинул в адрес IBU ряд требований. Все они были изложены в письме, под которым подписались порядка 170 спортсменов. В документе содержатся призывы не допускать до Олимпийских игр и чемпионатов мира биатлонистов с допинговыми историями, отстранить подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, сократить квоты для попавшихся на допинге стран, существенно увеличить штрафы за нарушение антидопинговых правил для спортсменов и федераций. В воскресенье IBU объявил, что до 9 февраля проведет внеочередной конгресс организации.
"Я очень доволен утренним решением IBU, - сказал Фуркад. - Я рад, что последовала реакция. Очень хорошо, что IBU сделал шаг навстречу спортсменам. Важно не разорвать отношения, которые были нарушены прошлой ночью".
В субботу вечером, по итогам заседания исполкома, IBU заявил, что относится к коллективному письму биатлонистов со всей серьезностью: их замечания по вопросам допинга будут переданы в юридический отдел, который выработает соответствующие предложения, направит их для утверждения на исполкоме, и они могут быть приняты на плановом конгрессе IBU через полтора года. Столь длительная бюрократическая процедура вызвала негодование ряда ведущих биатлонистов мира, среди которых был и Фуркад, спортсмены в резкой форме не согласились с затягиванием решения по данному вопросу.
По итогам субботнего заседания исполкома IBU было принято решение оправдать 22 из 29 российских биатлонистов, подозревавшихся в нарушении антидопинговых правил. В отношении оставшихся семи расследование продолжается.