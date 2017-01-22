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Мартен Фуркад доволен решением IBU провести внеочередной конгресс

Спорт
22 января, 17:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС
Французский атлет рад, что Международный союз биатлонистов сделал шаг навстречу спортсменам
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Мартен Фуркад

Мартен Фуркад

© EPA/ANDREA SOLERO

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад доволен решением Международного союза биатлонистов (IBU) провести внеочередной конгресс для внесения изменений в антидопинговые правила. Его слова приводит агентство France-Presse.

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Ранее ряд биатлонистов, одним из которых был Фуркад, выдвинул в адрес IBU ряд требований. Все они были изложены в письме, под которым подписались порядка 170 спортсменов. В документе содержатся призывы не допускать до Олимпийских игр и чемпионатов мира биатлонистов с допинговыми историями, отстранить подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, сократить квоты для попавшихся на допинге стран, существенно увеличить штрафы за нарушение антидопинговых правил для спортсменов и федераций. В воскресенье IBU объявил, что до 9 февраля проведет внеочередной конгресс организации.

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"Я очень доволен утренним решением IBU, - сказал Фуркад. - Я рад, что последовала реакция. Очень хорошо, что IBU сделал шаг навстречу спортсменам. Важно не разорвать отношения, которые были нарушены прошлой ночью".

В субботу вечером, по итогам заседания исполкома, IBU заявил, что относится к коллективному письму биатлонистов со всей серьезностью: их замечания по вопросам допинга будут переданы в юридический отдел, который выработает соответствующие предложения, направит их для утверждения на исполкоме, и они могут быть приняты на плановом конгрессе IBU через полтора года. Столь длительная бюрократическая процедура вызвала негодование ряда ведущих биатлонистов мира, среди которых был и Фуркад, спортсмены в резкой форме не согласились с затягиванием решения по данному вопросу.

По итогам субботнего заседания исполкома IBU было принято решение оправдать 22 из 29 российских биатлонистов, подозревавшихся в нарушении антидопинговых правил. В отношении оставшихся семи расследование продолжается.

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