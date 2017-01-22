Борцы Лабазанов и Киянкин победили на турнире памяти Ивана Поддубного

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российские борцы Чингиз Лабазанов и Алексей Киянкин стали победителями международного турнира по греко-римской борьбе памяти Ивана Поддубного, который завершился в Москве.

В финале весовой категории до 66 кг Киянкин победил другого россиянина Заура Кабалоева. Третье место заняли россияне Марат Гарипов и Павел Салеев.

Лабазанов в решающей схватке (весовая категория до 74 кг) был сильнее соотечественника Александра Чехиркина. Бронзу завоевали россиянин Дмитрий Петайкин и хорват Антонио Каменатен.

В категориях до 84 кг первое место завоевал грузинский спортсмен Зураб Датунашвили, второе и третье места заняли представители России Адлан Акиев, Имиль Шарафетдинов и Алан Хугаев. В весовой категории до 98 кг весь пьедестал заняли российские борцы: первое место - Никита Мельников, второе - Муса Евлоев, третье - Максим Сафарян и Константин Ефимов.

Международный турнир имени Ивана Поддубного, в котором принимали участие спортсмены из 10 стран, завершился 22 января.