"Коламбус" победил "Оттаву" в матче НХЛ, команды забросили 13 шайб

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. "Оттава" со счетом 6:7 в овертайме проиграла "Коламбусу" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайбы в составе победителей забросили Ник Фолиньо (2-я минута), Скотт Харрингтон (11), Зак Веренски (21), Лукас Седлак (42), Мэтт Калверт (43) и Кэм Аткинсон (51, 62). У проигравших отличились Зак Смит (1, 6), Майк Хоффман (31, 40), Марк Стоун (44) и Кайл Туррис (53).
Самым результативным матчем сезона является встреча "Вашингтона" и "Питтсбурга", которые на двоих забросили 15 шайб - 8:7 в пользу "Пингвинз".
"Оттава" занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 55 очков после 45 матчей. "Коламбус" лидирует с 68 очками в 46 встречах.
"Коламбус" в следующем матче 25 января сыграет в гостях с "Айлендерс", "Оттава" в этот же день примет "Вашингтон".