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Шайба Проворова помогла "Филадельфии" прервать серию из трех поражений

Спорт
23 января, 4:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
"Филадельфия" победила "Айлендерс" в воертайме со счетом 3:2
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Иван Проворов (слева)

Иван Проворов (слева)

© AP Photo/Matt Slocum

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 2:3 в овертайме проиграл "Филадельфии" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Шайбы в составе победителей забросили Уэйн Симмондс (35-я минута), российский защитник Иван Проворов (42) и Клод Жиру (64). У проигравших отличились Ник Ледди (14) и Алан Куин (25).

Проворов, который проводит дебютный сезон в НХЛ, забросил четвертую шайбу, всего на его счету 22 (4 шайбы + 18 передач) очка. Лидером гонки бомбардиров среди новичков является форвард "Торонто" Остон Мэттьюс - 38 (22+16) очков.

"Филадельфия" прервала трехматчевую серию поражений. Клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 52 очка после 48 игр. "Айлендерс" располагаются на 14-й строчке с 47 очками в 45 встречах.

"Айлендерс" в следующем матче 25 января сыграют дома с "Коламбусом", "Филадельфия" днем позже в гостях сразится с "Рейнджерс".

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