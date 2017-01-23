Гончаренко: футболист ЦСКА Траоре пока не создал целостного впечатления

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Ласина Траоре пока не создал о себе целостного впечатления по итогам первого зимнего тренировочного сбора. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил главный тренер столичной команды Виктор Гончаренко.

Траоре перешел в ЦСКА из "Монако" летом на правах аренды до конца сезона-2016/17. Однако перед зимней паузой в чемпионате столичный клуб заявил, что ивуариец может покинуть команду. Ранее агент Траоре Дмитрий Селюк сообщал, что игрок может продолжить карьеру в "Малаге", но этот трансфер не состоялся по причине смены главного тренера в испанском клубе.

"На этом сборе Траоре достаточно хорошо отработал то время, которое провел. Но если о всех игроках у меня создалось отличное впечатление, то о Траоре оно еще целостно не сложилось", - сказал Гончаренко.

"Я всегда смотрю на тех футболистов, которые есть в составе, и стараюсь выжать из них максимум. У нас есть селекционный отдел, который хорошо работает. Но зимой сложно найти кого-то. Если найдем кого - то хорошо, если нет - будем работать с теми, кто есть", - добавил специалист о ситуации с нападающими в команде.

В текущем чемпионате России 26-летний форвард провел 14 матчей за ЦСКА, в которых забил пять голов. Ранее Траоре уже выступал за российские клубы: с 2011 по 2014 год он играл за "Анжи" и "Кубань". Также нападающий выступал за румынский ЧФР и английский "Эвертон".

Гончаренко также отметил, что нападающий Кирилл Панченко, который находится в аренде в московском "Динамо", пригодился бы армейцам.

Панченко перешел в "Динамо" в июне 2016 года на правах годичной аренды. В декабре агент и отец игрока Виктор Панченко рассказал ТАСС, что ЦСКА хочет вернуть форварда уже зимой. Также СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны "Локомотива".

"Он неспроста забил столько мячей за "Динамо". У него есть очень хорошие качества для нападающего. Было бы хорошо, если бы он был у нас в команде. Но я всегда люблю исходить из того, что у меня есть", - сказал Гончаренко.

27-летний нападающий провел в текущем сезоне первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 21 игру и забил 15 мячей.