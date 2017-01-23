Самый результативный баскетболист в истории Шмидт примет участие в Матче знаменитостей НБА

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Легендарный бразильский защитник Оскар Шмидт примет участие в Матче знаменитостей в рамках звездного уик-энда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает портал Sportando.

Примечательно то, что 58-летний баскетболист никогда не выступал в НБА: за карьеру он играл в таких клубах, как бразильские "Палмейрас", "Коринтианс" и "Фламенго", итальянский "Ювентус" и испанский "Вальядоид". В составе сборной Бразилии он сыграл на пяти Олимпийских играх с 1980 по 1986 год и трижды признавался лучшим снайпером турнира. За карьеру он набрал около 50 тысяч очков, что почти на 11 тысяч опережает показатель самого результативного игрока в истории НБА, знаменитого центрового "Милуоки" и "Лос-Анджелес Лейкерс" Карима Абдул-Джаббара.

Звездный уик-энд НБА пройдет с 17 по 19 февраля в Нью-Орлеане.