Самый результативный баскетболист в истории Шмидт примет участие в Матче знаменитостей НБА

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Легендарный бразильский защитник Оскар Шмидт примет участие в Матче знаменитостей в рамках звездного уик-энда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает портал Sportando.
Примечательно то, что 58-летний баскетболист никогда не выступал в НБА: за карьеру он играл в таких клубах, как бразильские "Палмейрас", "Коринтианс" и "Фламенго", итальянский "Ювентус" и испанский "Вальядоид". В составе сборной Бразилии он сыграл на пяти Олимпийских играх с 1980 по 1986 год и трижды признавался лучшим снайпером турнира. За карьеру он набрал около 50 тысяч очков, что почти на 11 тысяч опережает показатель самого результативного игрока в истории НБА, знаменитого центрового "Милуоки" и "Лос-Анджелес Лейкерс" Карима Абдул-Джаббара.
Звездный уик-энд НБА пройдет с 17 по 19 февраля в Нью-Орлеане.