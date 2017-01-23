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ФИФА откроет региональные отделения в девяти странах

Спорт
23 января, 17:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
Отделения будут открыты в Индии, Барбадосе, Малайзии, Новой Зеландии, Панаме, Парагвае, Сенегале, ЮАР и ОАЭ
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© AP Photo/Michael Probst

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) откроет региональные отделения в девяти странах с целью улучшения взаимодействия между ассоциациями - членами организации. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

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Отделения будут открыты в Индии, Барбадосе, Малайзии, Новой Зеландии, Панаме, Парагвае, Сенегале, ЮАР и ОАЭ. Они будут координировать деятельность ФИФА в этих регионах и реализовать программы развития ФИФА. Каждое отделение будет включать группу экспертов, обеспечивающих тесный контакт между ассоциациями-членами ФИФА и главным офисом в Цюрихе.

10 января ФИФА приняла решение о расширении числа участников чемпионата мира до 48 команд. В финальной стадии турниров будет 16 групп по три команды, две лучшие из каждой группы выйдут в плей-офф.

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