СМИ: "Милан" следит за выступлениями футболиста ЦСКА Фернандеса

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Итальянский футбольный клуб "Милан" следит за игрой защитника российского ЦСКА Марио Фернандеса. Об этом сообщает портал Сalciomercatoweb.

По информации издания, клуб может сделать предложение 29-летнему футболисту в случае ухода из команды защитника Маттиа Де Шильо. Ранее футбольный агент Марко Трабукки в эфире телеканала "Матч ТВ" сообщил о том, что один известный тренер интересовался у главного тренера "Спартака" Массимо Карреры относительно Фернандеса.

Фернандес, который имеет бразильское и российское гражданство, выступает за ЦСКА с 2012 года. В текущем сезоне он провел за клуб 23 матча, в которых отдал три голевые передачи.