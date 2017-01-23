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Тренер ХК "Спартак" Ярушкин: разговор с болельщиками пойдет команде на пользу

Спорт
23 января, 19:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
Встреча хоккеистов "Спартака" с фанатами состоялась 22 января
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Алексей Ярушкин

Алексей Ярушкин

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главного тренера московского хоккейного клуба "Спартак" Алексей Ярушкин считает, что жесткий разговор болельщиков с командой по поводу ее результатов пойдет красно-белым на пользу. Об этом он заявил в эфире телеканала "Матч ТВ".

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Встреча хоккеистов "Спартака" с фанатами состоялась 22 января. Болельщики с использованием нецензурных высказываний выразили неудовлетворение последними результатами команды, которая проиграла восемь матчей регулярного чемпионата подряд.

"Болельщиков можно понять, все-таки мы играем для них, такой разговор пойдет нам на пользу", - cказал Ярушкин.

"Спартак" занимает предпоследнее (13-е) место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 60 очков после 52 встреч.

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