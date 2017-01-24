Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.01:
$ 59.5
€ 63.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Росберг: Экклстоун провел огромную работу, но изменения в "Формуле-1" запоздали

Спорт
24 января, 1:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
Новым исполнительным директором и генеральным промоутером "королевских гонок" назначен американец Чейз Кэри
Поделиться
Материал из 1 страницы
Немецкий гонщик Нико Росберг

Немецкий гонщик Нико Росберг

© EPA/MATTHIAS BALK

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Действующий чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Нико Росберг поблагодарил Берни Экклстоуна за работу на посту генерального промоутера "королевских гонок", но отметил, что изменения в организации давно назрели. Об этом сам немецкий гонщик написал на своей странице в сети микроблогов Twitter ("Твиттер").

Смотрите также
Почетный президент "Формулы-1" Берни Экклстоун
Liberty media объявила о закрытии сделки по покупке "Формулы-1"

Ранее американская корпорация "Либерти Медиа" (Liberty Media) объявила о закрытии сделки по покупке "Формулы-1". Новым исполнительным директором и генеральным промоутером "королевских гонок" назначен американец Чейз Кэри, 86-летний британец Экклстоун официально стал почетным президентом "Формулы-1".

"Берни провел огромную работу. Но изменения уже запоздали. Господин Кэри должен сделать все самое лучшее, чтобы наш спорт снова стал великолепным", - написал Росберг.

2 декабря Росберг объявил об уходе из "Формулы-1" в ранге действующего чемпиона мира, объяснив это желанием начать новую жизнь. Росберг за 11 сезонов в "Формуле-1" провел 206 гонок, одержал 23 победы и завоевал 30 поул- позишн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Формула-1
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Человек, который изменил все: Берни Экклстоун покинул пост главы "Формулы-1"
Команда "Востока"
12
Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ
Экипаж Эдуарда Николаева
20
Золотой дубль: Карякин и "КамАЗы" покорили ралли "Дакар"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Адвокат: позиция обвинения в деле Януковича грозит пересмотром резолюции ООН по Крыму
2
Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства
3
Киевская типография напечатала карту Украины с российским Крымом
4
Восьмая часть "Звездных войн" получила название "Последний джедай"
5
Fox and Friends: сподвижник Трампа назвал Мадонну фашистом левого толка
6
Дональд Трамп: возможное вступление Украины в НАТО не имеет большого значения
7
Повитухи, бурная Ангара и учителя-вахтовики: как живет деревня староверов
Темы дня
Реклама