Росберг: Экклстоун провел огромную работу, но изменения в "Формуле-1" запоздали

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Действующий чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Нико Росберг поблагодарил Берни Экклстоуна за работу на посту генерального промоутера "королевских гонок", но отметил, что изменения в организации давно назрели. Об этом сам немецкий гонщик написал на своей странице в сети микроблогов Twitter ("Твиттер").

Ранее американская корпорация "Либерти Медиа" (Liberty Media) объявила о закрытии сделки по покупке "Формулы-1". Новым исполнительным директором и генеральным промоутером "королевских гонок" назначен американец Чейз Кэри, 86-летний британец Экклстоун официально стал почетным президентом "Формулы-1".

"Берни провел огромную работу. Но изменения уже запоздали. Господин Кэри должен сделать все самое лучшее, чтобы наш спорт снова стал великолепным", - написал Росберг.

Bernie, mega job! But a change has been overdue. Mr. Carey, all the best in making our sport awesome again. — Nico Rosberg (@nico_rosberg) 23 января 2017 г.

2 декабря Росберг объявил об уходе из "Формулы-1" в ранге действующего чемпиона мира, объяснив это желанием начать новую жизнь. Росберг за 11 сезонов в "Формуле-1" провел 206 гонок, одержал 23 победы и завоевал 30 поул- позишн.