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Liberty media объявила о закрытии сделки по покупке "Формулы-1"

Спорт
24 января, 0:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
Новым исполнительным директором "королевских гонок" назначен Чейз Кэри, 86-летний Берни Экклстоун официально стал почетным президентом "Формулы-1"
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Почетный президент "Формулы-1" Берни Экклстоун

Почетный президент "Формулы-1" Берни Экклстоун

© AP Photo/Luca Bruno

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Американская корпорация "Либерти Медиа" (Liberty Media) на своем сайте официально объявила о закрытии сделки по покупке чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Новым исполнительным директором и генеральным промоутером "королевских гонок" назначен Чейз Кэри, Берни Экклстоун официально стал почетным президентом.

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В понедельник 86-летний Экклстоун объявил о своем уходе с поста генерального промоутера "Формулы-1". Ранее сообщалось, что будущий владелец "Формулы-1" - американская компания Liberty Media - хочет убрать Экклстоуна с руководящей должности.

"Мы очень рады, что завершили сделку по приобретению "Формулы-1", и что Чейз Кэри станет руководителем. Есть огромная возможность для роста данного вида спорта, и мы абсолютно уверены в том, что Чейз, с его способностями и опытом, является правильным человеком для достижения этой цели. Я хотел бы поблагодарить Берни Экклстоуна, который будет почетным председателем, за его огромный вклад в создание этого удивительного и глобального вида спорта", - сказал президент корпорации Грег Маффей.

Новый руководитель "Формулы-1" Чейз Кэри также поблагодарил Экклстоуна за 40 лет работы на своем посту. "Я очень рад, принять дополнительную должность в роли директора и хотел бы отметить и поблагодарить Берни за его лидерство в компании на протяжении десятилетий. Он и его команда руководителей сделали этот вид спорта тем, что он представляет сейчас. Берни всегда будет частью семьи "Формулы-1", я благодарен ему за понимание того, как мы видим успешное и долгосрочное будущее Формулы-1", - сказал Кэри.

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В свою очередь, Экклстоун, руководивший "Формулой" с 1974 года, заявил, что горд результатами своей работы в "Формуле-1". "Я горжусь бизнесом, который я построил за последние 40 лет, и всем тем, чего я достиг с "Формулой-1". Я хотел бы поблагодарить всех промоутеров, команды, спонсоров и телевизионные компании, с которыми я работал. Я очень рад, что этот бизнес был приобретен Liberty, я уверен, что Чейз Кэри принесет пользу нашему виду спорту", - сказал Экклстоун.

Liberty Media в сентябре 2016 года выкупила 18,7% акций чемпионата за $746 млн. В декабре корпорация привлекла $1,5 млрд от инвесторов, чтобы завершить сделку и выкупить оставшуюся долю у мажоритарного акционера "Формулы-1" CVC Capital. Владельцем Liberty Media является американский миллиардер Джон Мэлоун. Коммерческой частью "Формулы-1" займется бывший глава ESPN Шон Брэтчс, а руководить спортивной частью будет бывший начальник команды "Мерседес" Росс Браун. 

Экклстоун руководил "Формулой-1" с 1974 года. Именно британец сделал ее коммерчески успешным проектом, зарабатывающим более 2 млрд долларов в год.

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