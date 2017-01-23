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Экклстоун покинул пост генерального промоутера "Формулы-1"

Спорт
23 января, 21:54 дата обновления: 23 января, 22:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
Британец заявил, что больше не является руководителем "королевских гонок"
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Берни Экклстоун

Берни Экклстоун

© EPA/Daniel Dal Zennaro

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Берни Экклстоун покинул пост генерального промоутера чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Слова британца приводит портал Auto motor und sport.

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Ранее сообщалось, что будущий владелец "Формулы-1" - американская компания Liberty Media - хочет убрать Экклстоуна с руководящей должности.

"Я был уволен сегодня, я просто ухожу, - сказал Экклстоун. - Это официально, я больше не руковожу компанией. Эта должность передана Чейзу Кэри".

86-летний британец отметил, что теперь займет пост почетного президента "королевских гонок", однако не понимает, какие функции будет выполнять.

Биография Экклстоуна

Экклстоун родился в маленькой деревне в графстве Саффолк в 1930 году, он уже с ранних лет проявлял интерес к гоночной технике. Он начал работать после окончания Второй мировой войны в 16-летнем возрасте, продавая мотоциклы и запчасти к ним. В 19 лет Экклстоун впервые участвовал в гонках в классе машин "Формула-3". Он не был выдающимся гонщиком и принял участие в небольшом количестве соревнований, хотя несколько раз занимал высокие места. Тем не менее, став участником аварии во время гонки, Экклстоун решил завершить карьеру пилота.

Британец вернулся в гонки в качестве менеджера пилотов Стюарта Льюиса-Эванса и Йохана Риндта. Однако в 1958 году Экклстоун снова решил уйти из гонок, пережив сильное потрясение после смерти Льюиса-Эванса из-за взрыва мотора на его машине на Гран-при Марокко.

В 42 года Экклстоун стал владельцем команды "Брэбем", которой руководил на протяжении 15 лет. В то же время он стал членом Ассоциации конструкторов "Формулы-1", которая не являлась коммерчески успешной в то время. Зарабатывать большие деньги "Формула-1" начала как раз благодаря Экклстоуну, который научился продавать телевизионные права, возможно, лучше всех в мире. Так, совершив несколько успешных сделок в конце 70-х годов, британец стал главным человеком в "Формуле-1". Компании британца также занимались управлением и организацией каждого Гран-при чемпионата.

Биография Берни Экклстоуна

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