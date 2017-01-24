Павлюченкова проиграла Винус Уильямс в 1/4 финала Australian Open

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $37,5 млн).

В матче 1/4 финала россиянка, "посеянная" на турнире под 24-м номером, проиграла американке Винус Уильямс (13) со счетом 4:6, 6:7 (3:7).

Встреча продолжалась 1 час 50 минут.

Винус Уильямс впервые с 2003 года пробилась в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Кроме того, 36-летняя американка стала самой возрастной полуфиналисткой турнира в Мельбурне в период "Открытой эры" (с 1968 года). В следующем круге Уильямс встретится с соотечественницей Коко Вандевеге, которая обыграла испанку Гарбинье Мугурусу.

Открытый чемпионат Австралии завершится 29 января.