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Кэри: Экклстоун отправлен в отставку, так как "Формула-1" должна идти другим путем

Спорт
24 января, 15:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
По словам нового генерального промоутера "Формулы-1", раньше процесс принятия решений не был таким эффективным, каким должен быть
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Берни Экклстоун

Берни Экклстоун

© EPA/VALDRIN XHEMAJ

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Бывший глава чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Берни Экклстоун отправлен в отставку, потому что организация должна идти другим путем. Об этом заявил новый генеральный промоутер "Формулы-1" Чейз Кэри, чьи слова приводит телеканал BBC.

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"При всем уважении к Экклстоуну, "Формула-1" должна идти путем, отличным от того, каким организация шла последние четыре-пять лет, - сказал Кэри. - Берни - человек-команда, в современном мире - это неверный путь. Процесс принятия решений не был таким эффективным, каким должен быть. Очевидно, что работа должна быть улучшена".

Экклстоун возглавлял "Формулу-1" с 1974 года. Британец сделал ее коммерчески успешным проектом, зарабатывающим более 2 млрд долларов в год.

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