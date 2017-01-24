Кэри: Экклстоун отправлен в отставку, так как "Формула-1" должна идти другим путем

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Бывший глава чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Берни Экклстоун отправлен в отставку, потому что организация должна идти другим путем. Об этом заявил новый генеральный промоутер "Формулы-1" Чейз Кэри, чьи слова приводит телеканал BBC.

Ранее американская корпорация "Либерти Медиа" (Liberty Media) объявила о завершении сделки по покупке "Формулы-1".

"При всем уважении к Экклстоуну, "Формула-1" должна идти путем, отличным от того, каким организация шла последние четыре-пять лет, - сказал Кэри. - Берни - человек-команда, в современном мире - это неверный путь. Процесс принятия решений не был таким эффективным, каким должен быть. Очевидно, что работа должна быть улучшена".

Экклстоун возглавлял "Формулу-1" с 1974 года. Британец сделал ее коммерчески успешным проектом, зарабатывающим более 2 млрд долларов в год.