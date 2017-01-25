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Серена Уильямс в восьмой раз в карьере вышла в полуфинал Australian Open

Спорт
25 января, 6:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
В четвертьфинале американка за 75 минут обыграла Йоханну Конту из Великобритании
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Серена Уильямс

Серена Уильямс

© EPA/LUKAS COCH

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $37,5 млн).

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В 1/4 финала Уильямс, "посеянная" на турнире под вторым номером, обыграла Йоханну Конту из Великобритании (9) со счетом 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

Уильямс в восьмой раз в карьере вышла в полуфинал турнира в Мельбурне. За выход в финал Серена Уильямс сыграет против Марьяны Лучич-Барони из Хорватии. В первом полуфинале женской части турнира в Мельбурне встретятся американки Винус Уильямс (13) и Коко Вандевеге

Нынешний турнир серии "Большого шлема" уже 12-й в истории, когда в полуфинал смогли пробиться обе сестры Уильямс. В каждом из предыдущих 11 случаев одна из сестер неизменно становилась победительницей турнира.

Открытый чемпионат Австралии завершится 29 января.

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