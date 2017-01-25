ПКР может провести альтернативные Игры при недопуске к Паралимпиаде-2018

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) может провести альтернативные соревнования в случае недопуска российских спортсменов на Паралимпийские игры 2018 года. Об этом ТАСС заявила вице-президент ПКР Рима Баталова.
"Мы должны быть готовы ко всему, и если не сработал план А, надо включать план Б, - сказала Баталова. - Альтернативные соревнования - это тоже вариант того, что мы можем сделать. Уровень этих соревнований можно сделать таким, чтобы нам позавидовали. После Рио нам пришлось проводить Игры в условиях отсутствия времени, но сейчас мы можем сделать это более подготовлено, и я думаю, что уже нужно включать и план Б".
Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена. Спортивный арбитражный суд 23 августа отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде 2016 года. На данный момент российские спортсмены не имеют права принимать участие в международных соревнованиях.
ПКР после отстранения спортсменов от Игр-2016 принял решение провести альтернативные соревнования на территории России, которые состоялись в начале сентября на аренах Подмосковья.