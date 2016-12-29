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Крейвен: МПК немедленно восстановит членство ПКР при условии соответствия критериям

Спорт
29 декабря, 19:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Российские атлеты смогут участвовать в международных соревнованиях при полной прозрачности паралимпийского комитета страны
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© EPA/MAXIM SHIPENKOV

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) немедленно восстановит членство Паралимпийского комитета России (ПКР), если российская сторона выполнит поставленные требования и будет сотрудничать. Об этом сообщил глава МПК Филипп Крейвен, слова которого приводит пресс-служба организации.

Ранее МПК опубликовал критерии восстановления членства ПКР в организации. ПКР обязан, в частности, выплатить по €250 тысяч за каждый год отстранения, а после восстановления выделять еще по €125 тысяч ежегодно в течение трех лет. Кроме того, список критериев содержит требование исключить из руководящих органов ПКР представителей государственной власти.

"ПКР является важной частью паралимпийского движения, российские спортсмены хотят соревноваться с лучшими из лучших, - сказал Крейвен. - При полном сотрудничестве и прозрачности ПКР мы немедленно отменим отстранение, когда требования будут выполнены в полном объеме".

МПК 7 августа приостановил членство ПКР, принятое по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства. Это стало причиной недопуска всех российских спортсменов до Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

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