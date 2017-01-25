Логинов: в индивидуальной гонке на ЧЕ по биатлону стрельба имела решающее значение

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов считает, что стрельба имела решающее значение в индивидуальной гонке на чемпионате Европы, в которой он одержал победу. Слова спортсмена приводит пресс- служба Союза биатлонистов России (СБР).

Логинов преодолел дистанцию 20 км за 49 минут 54,3 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.

"Сегодня была хорошая погода. Все понимали, что стрельба будет иметь решающее значение при распределении мест на подиуме. На последнем круге мне сказали, что отставание было всего восемь секунд. Поэтому я работал на максимуме на каждом участке трассы", - сказал Логинов.

Россиянин был дисквалифицирован в июле 2015 года на два года за употребление допинга. Дисквалификация отсчитывалась с ноября 2014 года. После возобновления выступлений Логинов одержал три победы подряд на этапах Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).