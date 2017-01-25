Директор "Оренбургской мили" не связывает снятие легкоатлетов с допингом

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Снятие спортсменов с участия в одном из этапов Зимнего тура Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) "Оренбургская миля" не связано с организованным на соревнованиях допинг-контролем. Такое мнение ТАСС высказал директор турнира Саид Кирамов.

ВФЛА во вторник сообщила, что ей установлен факт массового снятия спортсменов из-за возможного допинг- контроля на "Оренбургской миле" на призы губернатора Оренбургской области, которая прошла 21 января. Исполнительному директору ВФЛА Александру Паркину было поручено организовать проведение расследования данного случая.

"Как организатор мероприятия ничего криминального в этой истории я не увидел, ведь на старт в общей сложности не вышло только девять человек. Мне известно, что двое из них болели гриппом, одна девушка не смогла стартовать, поскольку испытывает боли в пятке, еще один спортсмен просто не смог доехать до Оренбурга. То есть, на мой взгляд, никакой связи с допингом нет, эту версию я для себя исключаю", - сказал Кирамов.

"Возможно, причиной всему весь ажиотаж вокруг темы очищения спорта от допинга", - добавил он.

Соревнования "Оренбургская миля" проводится на дистанциях 60 м, 400 м, 800 м и миля среди мужчин и женщин в двух возрастных категориях - юношеской и взрослой. На старт вышло порядка 130 легкоатлетов.