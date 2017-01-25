Лебедева вышла из исполкома Всемирной ассоциации олимпийцев

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Россиянка Татьяна Лебедева вышла из состава исполкома Всемирной ассоциации олимпийцев (WOA) после того, как ее допинг-проба с Олимпийских игр 2008 года в Пекине дала положительный результат по итогам перепроверки. Об этом ТАСС сообщили в организации.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о том, что допинг-проба Лебедевой после перепроверки дала положительный результат на запрещенное вещество туринабол. Из-за этого комитет лишил спортсменку двух завоеванных на Играх в Пекине серебряных медалей.
"WOA вечером получила сообщение о выходе Лебедевой из исполкома, - говорится в сообщении. - WOA созывает срочное собрание исполкома, чтобы обсудить этот вопрос, включая возможные санкции со стороны организации".
Спортсменка вошла в исполком в октябре 2015 года, когда генеральная ассамблея организации проходила в Москве.