Ребенку потребовалась медпомощь после попадания шайбой в лицо на матче "Спартак" - СКА

МО РФ: российские боевые корабли в бессмысленных эскорт-услугах не нуждаютсяАрмия и ОПК 25 января, 23:15
Хоккеист СКА Шипачев выписан из больницы после матча со "Спартаком"Спорт 25 января, 23:03
Назарбаев отдает часть полномочий, чтобы сделать государство более устойчивымМеждународная панорама 25 января, 22:56
Тренер "Салавата Юлаева" Захаркин уверен, что вратарь Сведберг будет в порядке к плей-оффСпорт 25 января, 22:50
Трамп подписал указы об ужесточении иммиграционной политикиМеждународная панорама 25 января, 22:49
В Алтайском крае объявлен режим ЧС из-за метелиПроисшествия 25 января, 22:44
Хоккеиста СКА Шипачева увезли в больницу во время матча со "Спартаком"Спорт 25 января, 22:42
Ярушкин: мотивация для игроков ХК "Спартак" остается, несмотря на непопадание в плей-оффСпорт 25 января, 22:23
Похититель девочки в Оренбурге причастен к убийству ребенка в Пермском краеПроисшествия 25 января, 22:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ребенку потребовалась медицинская помощь после попадания шайбой в лицо в третьем периоде матча чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" - СКА. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.
Шайба попала девочке в лицо, медицинская бригада оказала первую помощь и зашила порвавшуюся губу. С арены ребенка отвезут в детскую больницу.
Матч завершился победой СКА со счетом 2:1.