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Ребенку потребовалась медпомощь после попадания шайбой в лицо на матче "Спартак" - СКА

Спорт
25 января, 22:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Шайба попала девочке в лицо, медицинская бригада оказала первую помощь и зашила порвавшуюся губу
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Фрагмент матча "Спартак" - СКА

Фрагмент матча "Спартак" - СКА

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ребенку потребовалась медицинская помощь после попадания шайбой в лицо в третьем периоде матча чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" - СКА. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Шайба попала девочке в лицо, медицинская бригада оказала первую помощь и зашила порвавшуюся губу. С арены ребенка отвезут в детскую больницу.

Матч завершился победой СКА со счетом 2:1.

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