"Спартак" потерпел десятое поражение подряд в КХЛ и потерял шансы на выход в плей-офф

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенные шайбы на счету Вадима Шипачева (35-я минута) и Ильи Ковальчука (44). У проигравших отличился Вячеслав Лещенко (28).
"Спартак" проиграл в десятый раз кряду в нынешнем сезоне и потерял шансы на выход в плей-офф. В сезоне-2013/14 "Спартак" установил антирекорд КХЛ, проиграв 19 встреч подряд, тогда москвичи не могли победить с 8 декабря 2013 года по 28 февраля 2014-го. Последний раз "Спартак" играл в плей-офф в сезоне-2010/11. Лучшим результатом красно-белых в КХЛ является выход в 1/4 финала в 2010 году.
В турнирной таблице Западной конференции красно-белые занимают 13-е место, набрав в 54 матчах 60 очков, СКА после 53 игр лидирует (124 очка).
В следующей игре "Спартак" 27 января примет череповецкую "Северсталь", СКА в тот же день на выезде встретится с нижегородским "Торпедо".