Источник: "Зенит" уменьшит цену на Ломбертса в случае трансфера Ивановича

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футбольный клуб "Зенит" уменьшит цену на бельгийского защитника Николаса Ломбертса в случае перехода в команду сербского защитника "Челси" Бранислава Ивановича. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к санкт-петербургскому клубу.

Этой зимой в СМИ появилась информация, что в 31-летнем Ломбертсе заинтересованы бельгийский "Гент" и турецкий "Бешикташ". Агент игрока Сантуш Верхлуст сообщил ТАСС, что "Зенит" просит за защитника "очень большие деньги". Контракт Ломбертса с "Зенитом" рассчитан до 30 июня. Бельгиец выступает за сине-бело-голубых с 2007 года и является одним из самых титулованных игроков в истории клуба.

"В среду у Луческу состоялась встреча с руководством клуба, посвященная дальнейшему формированию команды, - рассказал источник. - В ходе собрания было решено, что клуб смягчит требования к заинтересованным сторонам по поводу трансфера Ломбертса в случае прихода в команду Ивановича". "Последняя встреча между "Зенитом" и "Челси" должна состояться в четверг вечером, после этого переход Ивановича в "Зенит" будет оформлен официально", - добавил он.

По словам источника, сохраняется вероятность, что в "Зенит" перейдет эквадорский полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа. "Также в ходе беседы Луческу с руководством клуба была затронута тема возможного перехода в "Зенит" Нобоа. Обсуждался вариант, при котором Павел Могилевец (полузащитник "Зенита". - Прим. ТАСС) отправится в "Ростов" с доплатой, а Нобоа проследует в обратном направлении", - отметил собеседник ТАСС.