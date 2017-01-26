Тренер: вопрос участия Варламова в ЧМ по хоккею будет рассматриваться ближе к весне

Клименко заявил, что не предлагал использовать в РФ китайский опыт регулирования интернетаОбщество 26 января, 19:05
Песков: мнение Клименко об ограничениях интернета - это частная точка зренияПолитика 26 января, 19:03
Оптимизация расходов: как указ Трампа повлияет на бюджет ООНМеждународная панорама 26 января, 19:00
Тренер сборной России Черчесов в течение двух дней будет наблюдать за игрой "Спартака"Спорт 26 января, 18:52
Стадион "Маракана" полностью обесточен из-за долгов за электроэнергиюСпорт 26 января, 18:47
Баскетболист "Химок" Швед признан самым ценным игроком четвертого тура Топ-16 ЕврокубкаСпорт 26 января, 18:44
"Точка опоры" авиации России: на что способен истребитель МиГ-35Армия и ОПК 26 января, 18:43
Тренер: вопрос участия Варламова в ЧМ по хоккею будет рассматриваться ближе к веснеСпорт 26 января, 18:39
Фигуристы Степанова и Букин не почувствовали, что допустили ошибки во время проката на ЧЕСпорт 26 января, 18:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренерский штаб сборной России оценит состояние вратаря клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Семена Варламова на предмет его участия в чемпионате мира ближе к весне. Об этом ТАСС сообщил тренер вратарей национальной команды Рашит Давыдов.
Ранее отец Варламова сообщил ТАСС, что голкипер перенесет операцию в ночь на пятницу. У хоккеиста хроническая травма паха.
"Мы переписываемся с ним, поддерживаем его, у Семена непростой сезон складывается, - сказал Давыдов. - Команда играет не так, как в прошлом году в плане организации игры, много работы ложится на вратарей, хорошие игры чередуются со сложными. Такие повреждения - типичные проблемы у вратарей в современном хоккее. Мы посмотрим ближе к весне, в каком состоянии он будет находиться и как быстро сможет восстановиться".
Варламов провел в нынешнем сезоне НХЛ 24 матча, пропуская в среднем 3,38 шайбы за игру. Он является чемпионом мира, участвовал в Олимпийских играх 2014 года и прошлогоднем Кубке мира. "Колорадо" на данный момент занимает последнее место в таблице Западной конференции.
Тренерский штаб сборной России держит в уме все варианты комплектования вратарской бригады на чемпионат мира, рассказал Давыдов.
"В начале сезона мы определили тактику, что на этапы Евротура будем вызывать Игоря Шестеркина и Илью Сорокина, которые выступают в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Они играют достаточно качественно и стабильно. Вызываем их с прицелом на чемпионат мира, тем более решения по Олимпиаде еще тоже нет - неизвестно поедут ли энхаэловцы. Мы решили обкатывать эту пару, чтобы они были в тонусе и набирали опыт международных игр - пусть это и этапы Евротура, но для молодых ребят это тоже важно", - отметил он.
"Судя по тому, как играет в НХЛ "Коламбус", Бобровского на чемпионат мира мы можем не дождаться. Еще есть Андрей Василевский, "Тампа" которого в этом году буксует и может рано "освободиться". Мы держим в уме все варианты", - добавил Давыдов.