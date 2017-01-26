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Тренер: вопрос участия Варламова в ЧМ по хоккею будет рассматриваться ближе к весне

Спорт
26 января, 18:39 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Ранее отец Варламова сообщил ТАСС, что голкипер перенесет операцию в ночь на пятницу
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Семен Варламов

Семен Варламов

© AP/Jim Mone

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренерский штаб сборной России оценит состояние вратаря клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Семена Варламова на предмет его участия в чемпионате мира ближе к весне. Об этом ТАСС сообщил тренер вратарей национальной команды Рашит Давыдов.

Ранее отец Варламова сообщил ТАСС, что голкипер перенесет операцию в ночь на пятницу. У хоккеиста хроническая травма паха.

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"Мы переписываемся с ним, поддерживаем его, у Семена непростой сезон складывается, - сказал Давыдов. - Команда играет не так, как в прошлом году в плане организации игры, много работы ложится на вратарей, хорошие игры чередуются со сложными. Такие повреждения - типичные проблемы у вратарей в современном хоккее. Мы посмотрим ближе к весне, в каком состоянии он будет находиться и как быстро сможет восстановиться".

Варламов провел в нынешнем сезоне НХЛ 24 матча, пропуская в среднем 3,38 шайбы за игру. Он является чемпионом мира, участвовал в Олимпийских играх 2014 года и прошлогоднем Кубке мира. "Колорадо" на данный момент занимает последнее место в таблице Западной конференции.

Варламова есть кому заменить

Тренерский штаб сборной России держит в уме все варианты комплектования вратарской бригады на чемпионат мира, рассказал Давыдов.

"В начале сезона мы определили тактику, что на этапы Евротура будем вызывать Игоря Шестеркина и Илью Сорокина, которые выступают в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Они играют достаточно качественно и стабильно. Вызываем их с прицелом на чемпионат мира, тем более решения по Олимпиаде еще тоже нет - неизвестно поедут ли энхаэловцы. Мы решили обкатывать эту пару, чтобы они были в тонусе и набирали опыт международных игр - пусть это и этапы Евротура, но для молодых ребят это тоже важно", - отметил он.

"Судя по тому, как играет в НХЛ "Коламбус", Бобровского на чемпионат мира мы можем не дождаться. Еще есть Андрей Василевский, "Тампа" которого в этом году буксует и может рано "освободиться". Мы держим в уме все варианты", - добавил Давыдов.

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