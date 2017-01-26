Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Отец Варламова сообщил, что хоккеист перенесет операцию и больше в этом сезоне не сыграет

Спорт
26 января, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Вратарь "Колорадо" несколько раз пропускал игры из-за хронической травмы паха
Поделиться
Материал из 1 страницы
Семен Варламов

Семен Варламов

© AP/David Zalubowski

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Семен Варламов перенесет операцию и больше в этом сезоне не сыграет. Об этом ТАСС сообщил отец хоккеиста Александр Варламов.

Смотрите также
Семен Варламов
Вратарь "Колорадо" Варламов не сыграет в матче НХЛ с "Чикаго" из-за травмы

Варламов провел в текущем сезоне НХЛ 24 матча, в которых одержал 6 побед, в среднем пропуская по 3,38 шайбы за игру при 89,8% отраженных бросков. Голкипер несколько раз пропускал игры из-за хронической травмы паха.

"Сегодня ночью Семену проведут операцию. В этом сезоне он уже не сыграет", - сказал отец голкипера.

Варламов является чемпионом мира 2012 года и серебряным призером чемпионата мира 2010 года. В составе сборной России он также играл на Кубке мира 2016 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
6
ЖХЛ представила календарь на 2017 год с хоккеистками чемпионата
15
Человек, который изменил все: Берни Экклстоун покинул пост главы "Формулы-1"
Команда "Востока"
12
Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
К ЧП на ТЭЦ в Пензе привело обрушение крыши
2
В центре Москвы в результате массовой драки пострадали пять человек
3
В Крыму проводится спецоперация против экстремистской "Хизб ут-Тахрир"
4
На ТЭЦ в Пензе произошел мощный взрыв
5
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
6
Путин в Кремле вручит госнаграды более чем 30 россиянам
7
Путин в Кремле вручил госнаграды Захаровой и Маслякову
Темы дня
Реклама