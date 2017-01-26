Отец Варламова сообщил, что хоккеист перенесет операцию и больше в этом сезоне не сыграет

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Семен Варламов перенесет операцию и больше в этом сезоне не сыграет. Об этом ТАСС сообщил отец хоккеиста Александр Варламов.

Варламов провел в текущем сезоне НХЛ 24 матча, в которых одержал 6 побед, в среднем пропуская по 3,38 шайбы за игру при 89,8% отраженных бросков. Голкипер несколько раз пропускал игры из-за хронической травмы паха.

"Сегодня ночью Семену проведут операцию. В этом сезоне он уже не сыграет", - сказал отец голкипера.

Варламов является чемпионом мира 2012 года и серебряным призером чемпионата мира 2010 года. В составе сборной России он также играл на Кубке мира 2016 года.