Отец Варламова сообщил, что хоккеист перенесет операцию и больше в этом сезоне не сыграет

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Семен Варламов перенесет операцию и больше в этом сезоне не сыграет. Об этом ТАСС сообщил отец хоккеиста Александр Варламов.
Варламов провел в текущем сезоне НХЛ 24 матча, в которых одержал 6 побед, в среднем пропуская по 3,38 шайбы за игру при 89,8% отраженных бросков. Голкипер несколько раз пропускал игры из-за хронической травмы паха.
"Сегодня ночью Семену проведут операцию. В этом сезоне он уже не сыграет", - сказал отец голкипера.
Варламов является чемпионом мира 2012 года и серебряным призером чемпионата мира 2010 года. В составе сборной России он также играл на Кубке мира 2016 года.