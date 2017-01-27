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"Куньлунь" может обратиться в КХЛ в связи с расистскими высказываниями игрока "Слована"

Спорт
27 января, 11:20 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Однако пекинский клуб не рассчитывает на наказание, так как нет прямых доказательств
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Зак Юйэнь (в центре)

Зак Юйэнь (в центре)

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. "Куньлунь" может обратить внимание Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на инцидент расистского характера в матче регулярного чемпионата со "Слованом". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе пекинского клуба.

После домашнего матча со "Слованом" 26 января, в котором "Куньлунь" выиграл со счетом 2:0, защитник хозяев Зак Юйэнь сообщил, что нападающий соперника Самуэль Петраш допустил расистские высказывания в его адрес.

"Судьи нам сообщили, что слышали реакцию Зака, который сказал Петрашу, что он расист. То есть судья косвенно понял, что Зак обвинил соперника в расизме, но слова Петраша он не слышал, - сообщили в пресс-службе. - Мы можем проинформировать об этом лигу, чтобы обратить внимание на недопустимое поведение игрока. Но вряд ли тут можно добиться какого-то конкретного наказания".

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