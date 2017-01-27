Агент: вариант перехода футболиста ЦСКА Траоре в другой клуб существует

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МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Вариант перехода футболиста московского ЦСКА Ласины Траоре в другой клуб в зимнее трансферное окно существует. Об этом ТАСС сообщил агент нападающего Дмитрий Селюк.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Бешикташ" хочет арендовать 26-летнего Траоре.
"У меня закрывается окно в Европе, а я говорю только про Траоре, "Бешикташ" и всякую другую ерунду. Есть клубы, которые интересуются, мы над этим работаем. О шансах перехода будем говорить только после подписания бумаг, просто был вариант с "Малагой", все было подписано, а в конечном итоге он не перешел", - сказал Селюк.
Траоре перешел в ЦСКА из "Монако" летом на правах аренды до конца сезона-2016/17. Однако перед зимней паузой в чемпионате столичный клуб заявил, что ивуариец может покинуть команду. Ранее Селюк сообщал, что игрок может продолжить карьеру в "Малаге", но этот трансфер не состоялся по причине смены главного тренера в испанском клубе.
В текущем чемпионате России 26-летний форвард провел 14 матчей за ЦСКА, в которых забил пять голов. Ранее Траоре уже выступал за российские клубы: с 2011 по 2014 год он играл за "Анжи" и "Кубань". Также нападающий выступал за румынский ЧФР и английский "Эвертон".