"О его жизни должны писать книги и снимать фильмы": 80 лет гроссмейстеру Борису Спасскому

30 января исполняется 80 лет десятому чемпиону мира по шахматам Борису Спасскому.

ТАСС рассказывает о жизненном пути легендарного гроссмейстера.

Знакомство с шахматами

Борис Спасский, 1948 год

Борис Спасский родился в Ленинграде, в начале войны вместе с братом был эвакуирован в Кировскую область, а затем вместе с родителями оказался в Подмосковье. Вернувшись в Ленинград после окончания войны, Спасский начал заниматься в шахматном кружке Дворца пионеров.

Уже в юном возрасте Спасский показывал зрелую игру. В 15 лет кандидат в мастера спорта Спасский в первенстве Ленинграда стал вторым, уступив лишь Марку Тайманову.

Через три года впервые принял участие в чемпионате СССР — едва ли не сильнейшем соревновании тех лет. Спасский показал одинаковый результат с чемпионом мира Михаилом Ботвинником, разделив с ним третье место, и в том же 1955 году стал чемпионом мира среди юношей.

Путь к чемпионству и матч с Бобби Фишером

В 1955 году 18-летний Спасский стал самым молодым гроссмейстером на тот момент, сумев отобраться в турнир претендентов, однако лишь спустя 10 лет он наконец получил право сыграть за чемпионскую корону, в решающем претендентском матче победив экс чемпиона мира Михаила Таля.

Может быть, в определенной степени ему не повезло, что параллельно с ним жил и развивался такой гений шахмат, как Бобби Фишер, который, безусловно, в те времена превосходил абсолютно всех. Тем не менее Спасский сыграл огромную роль в развитии советской шахматной школы. Он был универсальным шахматистом, довольно нетипичным для тех времен Сергей Смагин Вице-президент Шахматной федерации Москвы

В 1966 году в чемпионском матче Спасский проиграл в Москве Петросяну — в 24 партиях Петросян выиграл четыре раза, Спасский — три. При этом впервые с 1934 года претендент проиграл чемпиону мира — ранее обладатели короны либо уступали, либо сводили матч к устраивающим их ничьим. Неудача не сломила Спасского, который оставался одним из сильнейших шахматистов мира — через два года он вновь получил шанс забрать корону у Петросяна и на сей раз его использовал.

Матч прошел в апреле-июне 1969 года в столичном Театре эстрады, и теперь по победам преимущество претендента оказалось 6-4. Спасский стал десятым чемпионом мира, однако продержался на троне лишь один цикл — три года. Настало время шахматного гения Фишера. Американец громил своих соперников по претендентским матчам с неприличным счетом, однако Спасского ранее на различных турнирах не обыгрывал.

Матч должен был начаться 2 июля 1972 года в исландской столице, однако Фишер на начало поединка не прибыл, и его отложили на 10 дней. Ранее американец добился отмены проведения первой половины встречи в Белграде, продолжая чудить уже после начала долгожданного матча. По сути, лишь позиция Спасского, который на правах чемпиона мира мог потребовать отмены матча, к тому же на том настаивал Спорткомитет СССР, позволила продолжить встречу.

Когда Фишер не явился в знак протеста против действий оргкомитета на вторую партию, Спасский даже собирался демонстративно "сдать" ему третью, благо к тому времени вел в счете 2:0. Третью партию Спасский в итоге все равно проиграл, но в борьбе, и в дальнейшем Фишер уступил чемпиону лишь раз. Матч закончился 31 августа разгромом советского гроссмейстера — 7:3.

Карьера после поражения и переезд во Францию

Поединок в Рейкьявике состоялся в разгар холодной войны, потому на родине Спасскому пришлось держать ответ перед спортивным и не только руководством. Спасский всегда отличался смелыми взглядами, не страшась высказывать их даже на публике, и был уверен, что после поражения от Фишера в СССР долго не продержится. По его воспоминаниям, решающим фактором стал отказ спорткомитета отправлять его на международные турниры — хотя это не стоило стране ни копейки, ведь на бывшего чемпиона мира приходили специальные приглашения.

Спасский — человек мира. У него длинная, интересная жизнь, которая заслуживает того, чтобы снимать о ней фильмы и писать книги. В Советском Союзе существовал негласный запрет на популяризацию его творчества, хотя во Францию он уехал законно. Сейчас Спасского почитают наряду с другими нашими великими чемпионами Сергей Шипов Гроссмейстер

В 1974 году Спасский проиграл в матче претендентов молодому Анатолию Карпову, утратив звание сильнейшего шахматиста СССР. Спустя год женился в третий раз — на француженке Марине Щербачевой, внучке белого генерала. В 1976 году Спасский переехал к супруге во Францию, однако сохранил советское гражданство, получив при этом возможность выступать в любых турнирах. По сути, Спасский оставался советским шахматистом, проживающим в Европе.

Но его шахматная карьера пошла по нисходящей, и в 1977 году он проиграл в Белграде в претендентском матче Виктору Корчному. В отличие от Спасского, Корчной уехал из СССР со скандалом и своего соперника считал представителем советской системы, хотя сам Спасский не подписал знаменитое открытое письмо с осуждением Корчного и всегда хорошо относился к давнему знакомому.

В 1984 году Спасский дебютировал в составе сборной Франции на шахматной олимпиаде в греческих Салониках — низкие, по сравнению с прошлым, результаты не позволяли ему выступать за советскую команду, и он был лишен полагавшейся ему как гроссмейстеру и бывшему чемпиону мира стипендии. В 1992 году Спасский и Фишер сыграли еще один знаменитый матч на югославском острове Свети-Стефан (современная Черногория), разделив призовой фонд в $5 млн. Фишер как победитель получил две трети и подвергся в США уголовному преследованию — за нарушение наложенных на Югославию решением ООН политических и экономических санкций.

Летом 2012 года вернулся в Россию и проживает в Москве. Начиная с зимы 2013 года начал участвовать в публичных мероприятиях в разных городах страны. В том же году он решил поменять "шахматное гражданство" с французского на российское. В ноябре 2014 года был почетным гостем на матче за звание чемпиона мира между новрежцем Магнусом Карлсеном и Вишванатаном Анандом в Сочи.