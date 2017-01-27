Стадион "Фишт" в Сочи готов на 99% к проведению первого матча

СОЧИ, 27 января. /ТАСС/. Стадион "Фишт" в Сочи на 99% готов к проведению контрольного матча сборных России и Бельгии, который станет первым на арене. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018com со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

"Уже 28 марта на стадионе "Фишт" состоится контрольный матч Россия - Бельгия. По оценке специалистов к проведению тестовой игры стадион готов на 99%. Завершены строительно- монтажные работы, проведена проверка работоспособности энергообеспечивающих систем, выполнен ремонт в рамках мероприятий по восстановлению нереконструируемой части", - говорится в сообщении.

Готовится проверка стадиона Ростехнадзором. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию будет получено, ориентировочно, до середины февраля 2017 года, уточнили в ведомстве.

Ранее ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ, президента Российского футбольного союза Виталия Мутко сообщал, что стадион "Фишт" в Сочи, который реконструируется к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира по футболу 2018 года, будет сдан в эксплуатацию в первой декаде февраля.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве (стадион "Открытие-Арена"), Санкт-Петербурге (стадион на Крестовском острове), Сочи (стадион "Фишт") и Казани (стадион "Казань- Арена") с 17 июня по 2 июля 2017 года. На сочинской арене состоятся две игры группового этапа и один полуфинал.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В Сочи пройдут четыре матча группового этапа, а также встречи 1/8 финала и 1/4 финала.

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