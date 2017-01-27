Надаль сыграет с Федерером в финале Australian Open

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в финал Australian Open - первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $37,5 млн), где сыграет со швейцарцем Роджером Федерером.

В полуфинале Надаль, "посеянный" на турнире под девятым номером, обыграл болгарина Григора Димитрова (15) со счетом 6:3, 5:7, 7:6 (7:5), 6:7, 6:4.

Встреча продолжалась 4 часа 56 минут. Испанец выполнил восемь подач навылет, активно выиграл 45 очков и совершил 43 невынужденные ошибки. В активе болгарина 20 подач навылет, 79 активно выигранных очков и 69 неточностей.

Последний раз Надаль добирался до финала турнира Большого шлема на Открытом чемпионате Франции - 2014. Он является 14-кратным победителем турниров серии Большого шлема, в том числе рекордные девять раз выигрывал Открытый чемпионат Франции.

Федерер (17) днем ранее оказался сильнее другого представителя Швейцарии Стэна Вавринки (4). Федерер и Надаль встречались между собой 34 раза, испанец одержал 23 победы, швейцарец - 11.

Финал в мужском одиночном разряде пройдет 29 января.