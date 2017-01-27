"Анжи" проявляет интерес к футболисту "Терека" Брызгалову

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Анжи" интересуется защитником грозненского "Терека" Сергеем Брызгаловым. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе махачкалинского клуба.

"Мы можем сказать, что к игроку имеется интерес со стороны клуба и главного тренера", - сказали в пресс-службе.

Также там отметили, что "Анжи" ведет переговоры по переходу защитника "Динамо" Виталия Дьякова и нападающего донецкого "Шахтера" Филиппа Будковского. "По Будковскому и Дьякову ведутся переговоры, но говорить об уже заключенном арендном соглашении мы не можем. Когда что-то станет известно, мы объявим на сайте", - отметили в пресс-службе клуба.

В текущем сезоне Брызгалов провел за "Терек" четыре матча в чемпионате России. Будковский сыграл за "Анжи", в котором находился в аренде, 17 встреч чемпионата страны и два матча Кубка России, в которых забил пять голов. Дьяков первую часть сезона-2016/17 провел в аренде в "Томи", за которую выходил на поле в 14 играх первенства страны.