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Саночник Репилов завоевал первую медаль для России на чемпионате мира

Спорт
27 января, 17:44 UTC+3 ИНСБРУК корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
Победу одержал австриец Вольфганг Киндль, россиянин занял второе место
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Роман Репилов

Роман Репилов

© EPA/Valda Kalnina

ИНСБРУК /Австрия/, 27 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский саночник Роман Репилов занял второе место в спринтерской гонке на чемпионате мира, который проходит в австрийском Инсбруке. Россиянин показал результат 32,479 секунды.

Победу одержал австриец Вольфганг Киндль (32,467), третье место занял итальянец Доминик Фишналлер (32,590).

Это первая медаль для россиян на турнире. Чемпионат мира завершится в воскресенье.

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