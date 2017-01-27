Саночник Репилов завоевал первую медаль для России на чемпионате мира

ИНСБРУК /Австрия/, 27 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский саночник Роман Репилов занял второе место в спринтерской гонке на чемпионате мира, который проходит в австрийском Инсбруке. Россиянин показал результат 32,479 секунды.

Победу одержал австриец Вольфганг Киндль (32,467), третье место занял итальянец Доминик Фишналлер (32,590).

Это первая медаль для россиян на турнире. Чемпионат мира завершится в воскресенье.