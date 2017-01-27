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Около 100 биатлонистов из 17 стран поспорят за награды III Всемирных военных игр в Сочи

Спорт
27 января, 19:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Впервые в истории зимних Всемирных военных игр в программе биатлонных соревнований будут представлены три дисциплины: спринт, смешанная эстафета и гонка патрулей
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Представители 17 стран уже подали заявки на участие в турнире по биатлону на III зимних Всемирных военных играх, которые пройдут с 22 по 28 февраля на олимпийских объектах в Сочи. Об этом сообщили сегодня в пресс-центре Игр.

"В общей сложности за медали соревнований поспорят около 100 биатлонистов", - добавили в пресс-центре.

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На соревнованиях по биатлону выступят многие сильнейшие спортсмены планеты. В частности, свой приезд на Игры подтвердили бронзовый призер Олимпиады Сочи-2014 Тея Грегорин (Словения), серебряный призер Чемпионата мира -2015 Энора Латюльер (Франция), победитель II зимних Всемирных военных игр в 2013 году Иван Йоллер (Швейцария), чемпион Европы-2014 Давид Комац (Австрия), чемпионка Европы-2014 Муна Брурссон (Швеция), двухкратный серебряный призер чемпионатов Европы Красимир Анев (Болгария), серебряный призер Чемпионата мира среди военнослужащих 2015 года Элиджус Тамборнино (Швейцария), бронзовый призер Чемпионата мира среди военнослужащих 2015 года Катарина Иннерхофер (Австрия), а также другие победители и призеры международных стартов.

Впервые в истории зимних Всемирных военных игр в программе биатлонных соревнований будут представлены три дисциплины: спринт, смешанная эстафета и гонка патрулей. Ранее на играх в 2010 году спортсмены состязались в спринте и гонке патрулей, а в 2013 году - в индивидуальном и командном спринте.

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