Фигурист Фернандес хотел бы приехать в Россию на Кубок конфедераций по футболу

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ОСТРАВА /Чехия/, 27 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Испанский фигурист Хавьер Фернандес заявил, что ему было бы интересно посетить матчи футбольного Кубка конфедераций, который пройдет предстоящим летом в России.
"Если меня пригласят, то, конечно, я приеду. Но пока я даже не думал об этом, многое будет зависеть от свободного времени и моего состояния. Испанская футбольная лига - один из моих спонсоров, было бы здорово приехать в Россию в качестве болельщика. Поездка на Кубок конфедераций - это хороший повод первый раз в жизни посетить Санкт-Петербург", - отметил испанец.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани.
Фернандес с детства болеет за мадридский "Реал".
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