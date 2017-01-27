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Фигурист Фернандес хотел бы приехать в Россию на Кубок конфедераций по футболу

Спорт
27 января, 20:23 UTC+3 ОСТРАВА корр. ТАСС, Олег Кошелев
По словам фигуриста, Кубок конфедераций - хороший повод первый раз в жизни посетить Санкт-Петербург
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Хавьер Фернандес

Хавьер Фернандес

© EPA/YURI KOCHETKOV, архив

ОСТРАВА /Чехия/, 27 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Испанский фигурист Хавьер Фернандес заявил, что ему было бы интересно посетить матчи футбольного Кубка конфедераций, который пройдет предстоящим летом в России.

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"Если меня пригласят, то, конечно, я приеду. Но пока я даже не думал об этом, многое будет зависеть от свободного времени и моего состояния. Испанская футбольная лига - один из моих спонсоров, было бы здорово приехать в Россию в качестве болельщика. Поездка на Кубок конфедераций - это хороший повод первый раз в жизни посетить Санкт-Петербург", - отметил испанец.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани.

Фернандес с детства болеет за мадридский "Реал".

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Кубок конфедераций-2017 ЧЕ-2017 по фигурному катанию
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