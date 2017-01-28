Горшков: фигуристка Медведева могла получить и более высокую оценку на ЧЕ

ОСТРАВА /Чехия/, 28 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российская фигуристка Евгения Медведева, ставшая чемпионкой Европы с мировым рекордом, могла набрать больше баллов, если бы не установленные правилами ограничения. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков.

17-летняя Медведева завоевала золотую медаль чемпионата Европы 2017 года, который проходит в чешской Остраве. По итогам короткой и произвольной программ спортсменка установила новый мировой рекорд, показав результат 229,71 балла.

"Медведева в очередной раз доказала, что она сильнейшая. И с короткой, и в произвольной программе она полностью отдавала себя зрителям, и соответсвенно получила такие высокие оценки от судей. Она могла получить и больше, но есть определенные правила, которые приходится соблюдать", - сказал Горшков.

Второе место заняла еще одна россиянка Анна Погорилая (211,39), третье - итальянка Каролина Костнер (210,52). Мария Сотскова стала четвертой (192,52). Медведева побила рекорд по сумме программ представительницы Южной Кореи Ким Ю На (228,56), который она установила на Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году. Медведева обновила рекорд в произвольной программе (150,79), который ранее также принадлежал россиянке.