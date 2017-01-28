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СМИ: подставные судьи влияли на исход товарищеских игр "Амкара" и "Уфы"

Спорт
28 января, 10:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Румынские судьи представлялись выходцами из других стран и назначали спорные решения в матчах, в которых были отмечены резкие движения букмекерских коэффициентов
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Игроки "Амкара"

Игроки "Амкара"

© ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков, архив

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Один действующий и трое бывших футбольных арбитра из Румынии обслуживали пять товарищеских встреч на сборах в Турции и на Кипре, в том числе с участием российских клубов "Амкар" и "Уфа", представляясь выходцами из других стран. Об этом сообщает румынская Gazeta Sporturilor.

Издание отмечает, что арбитры представлялись гражданами Турции, Словении и Болгарии. Встречи, на которых работали судьи, носили странный характер, в них назначались пенальти, которые требовалось перебить, если удар не был реализован с первой попытки, а занимающаяся борьбой с договорными матчами компания Federbet сообщила, что во всех пяти встречах были замечены резкие движения букмекерских коэффициентов.

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Также сообщается, что из странных особенностей ряда встреч, в числе которых "Клуж" - "Уфа" (2:0) и "Ботошани" - "Амкар" (3:0), компания выделила то, что к первым таймам было добавлено более пяти минут. Издание отмечает, что судьи и организаторы матчей входят в преступную группировку, которая занимается организацией договорных встреч с целью обогащения на ставках (в том числе - незаконных). Федерация футбола Румынии уже проводит собственное расследование обстоятельств происшествия.

Принципы работы букмекерских контор

Букмекерские конторы зарабатывают деньги не за счет правильно предугаданного исхода того или иного спортивного события, их доход заключается в букмекерской комиссии (марже). Это определенный гарантированный процент прибыли, закладываемый букмекерами в коэффициенты на тот или иной исход. Так, при игре двух равных по силе теннисистов коэффициент на победу каждого из них должен равняться двум. Однако букмекеры оценят успех каждого из них меньшей цифрой (допустим, в 1,8), а разница (0,2) будет источником дохода.

Если то или иное спортивное событие незадолго до своего начала попадает в разряд подозрительных и на какой-то его исход фиксируется аномально большое количество ставок, то в этом случае букмекерскую контору могут ждать убытки. Под воздействием огромной массы ставок она вынуждена все время регулировать баланс коэффициентов до безопасного для ее бюджета уровня, но часто ей не удается этого достигнуть. И если исход, на который поступило в относительно короткий промежуток времени огромное количество денег, состоится, то в таком случае букмекерскую контору могут ждать серьезные финансовые потери. Контора в таком случае чаще всего приостанавливает выплаты до окончания разбирательства о возможном договорном характере прошедшего матча.

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