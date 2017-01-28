Sun: владельцы стадиона "Челси" предложили Абрамовичу арендовать арену на 10 веков

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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Владельцы домашнего стадиона английского футбольного клуба "Челси" "Стэмфорд Бридж" предложили российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, которому принадлежит команда, арендовать арену на 999 лет. Об этом сообщает британская газета Sun.
По информации издания, члены компании Chelsea Pitch Owners, которая владеет "Стэмфорд Бридж", подавляющим большинством голосов поддержали предложение предоставить стадион Абрамовичу в аренду на 999 лет, однако сам бизнесмен не заинтересован в этом и рассчитывает выкупить стадион. В то же время в компании относятся к этому с неодобрением, так как опасаются за судьбу клуба, если "Абрамович потеряет интерес к команде". В свою очередь российский бизнесмен, как полагает издание, в случае категорического отказа от выкупа стадиона может рассмотреть вариант переезда команды на другую арену.
Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году за £140 млн у предпринимателя Кена Бейтса, что стало крупнейшей продажей английского клуба. Именно после приобретения команды Абрамовичем у "Челси" начался самый успешный период в истории, она четыре раза выиграла чемпионат Англии, пять - Кубок страны, три - Кубок лиги, два - Суперкубок страны. Также после покупки клуба российским миллиардером "Челси" впервые выиграл Лигу чемпионов, стал победителем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.
В текущем сезоне клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 55 очков после 22 встреч.