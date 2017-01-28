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Серена Уильямс заявила, что она не была бы столь успешной без своей сестры Винус

Спорт
28 января, 13:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Серена обыграла свою сестру в финале Открытого чемпионата Австралии
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Винус и Серена Уильямс

Винус и Серена Уильямс

© EPA/LYNN BO BO

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Американская теннисистка Серена Уильямс заявила, что она не была бы столь успешной без своей сестры Винус. Такое мнение она высказала после финального матча Australian Open.

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Ранее Серена обыграла свою сестру со счетом 6:4, 6:4 и в седьмой раз стала победительницей Открытого чемпионата Австралии.

"Я хочу поблагодарить мою сестру Винус, без нее я ничего не добилась бы, - сказала Серена. - Она - единственная причина, почему я сегодня стою здесь, почему существуют сестры Уильямс. Спасибо ей за то, что она вдохновляет меня быть лучшей теннисисткой, насколько это возможно. Она обязательно будет стоять здесь в следующем году, я не люблю слово "возвращение", она никуда не уходила, она всегда была здесь".

Винус Уильямс последний раз выходила в финал турнира серии Большого шлема в 2009 году. В решающем матче Уимблдона она также проиграла Серене - 6:7 (4:7), 2:6.

Серена Уильямс побила рекорд немки Штеффи Граф по количеству побед на турнирах Большого шлема в Открытой эре (период с 1968 года по настоящее время, в котором все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях). Для американки этот титул стал 23-м. Абсолютный же рекорд принадлежит австралийке Маргарет Корт (24).

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