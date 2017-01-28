МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Американская теннисистка Серена Уильямс заявила, что она не была бы столь успешной без своей сестры Винус. Такое мнение она высказала после финального матча Australian Open.

Ранее Серена обыграла свою сестру со счетом 6:4, 6:4 и в седьмой раз стала победительницей Открытого чемпионата Австралии.

"Я хочу поблагодарить мою сестру Винус, без нее я ничего не добилась бы, - сказала Серена. - Она - единственная причина, почему я сегодня стою здесь, почему существуют сестры Уильямс. Спасибо ей за то, что она вдохновляет меня быть лучшей теннисисткой, насколько это возможно. Она обязательно будет стоять здесь в следующем году, я не люблю слово "возвращение", она никуда не уходила, она всегда была здесь".

Винус Уильямс последний раз выходила в финал турнира серии Большого шлема в 2009 году. В решающем матче Уимблдона она также проиграла Серене - 6:7 (4:7), 2:6.

Серена Уильямс побила рекорд немки Штеффи Граф по количеству побед на турнирах Большого шлема в Открытой эре (период с 1968 года по настоящее время, в котором все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях). Для американки этот титул стал 23-м. Абсолютный же рекорд принадлежит австралийке Маргарет Корт (24).