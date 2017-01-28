"Краснодар" объявил об аренде защитника "Локомотива" Шишкина до конца сезона

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба "Локомотив" Роман Шишкин на правах аренды перешел в "Краснодар". Об этом сообщается на официальном сайте "Краснодара".

Срок аренды рассчитан до конца нынешнего сезона. Отмечается, что Шишкин присоединится к новой команде на сборе в Испании, который стартует 29 января.

Шишкин выступает за "Локомотив" с 2010 года. Всего за команду он сыграл 183 матча, забил пять мячей и отдал 10 результативных передач. В составе железнодорожников он стал бронзовым призером чемпионата России сезона-2013/14, обладателем Кубка страны - 2014/15.

Защитник перешел в "Локомотив" из "Спартака", за который играл с 2004 года. В составе красно-белых он провел 80 игр, отметился одним забитым мячом и 10 голевыми передачами, дважды став серебряным призером чемпионата России (2006, 2007). В 2009 году Шишкин выступал на правах аренды за самарские "Крылья Советов" - 28 матчей, одна результативная передача. Кроме того, футболист в 2006 году стал лауреатом премии "Первая пятерка", приза лучшему молодому игроку России по итогам года, и трижды был включен в список 33 лучших футболистов чемпионата России по итогам сезона.