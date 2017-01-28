Власти края: к проведению матчей Кубка конфедераций в Сочи практически все готово

СОЧИ, 28 января. /ТАСС/. Сочи практически полностью готов к проведению матчей Кубка конфедераций по футболу. Об этом сообщил журналистам в ходе празднования 500 дней до начала чемпионата мира 2018 года по футболу вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда.

"В Сочи практически все готово (к проведению матчей Кубка - прим. ТАСС), за исключением рекламы. Это все мы начнем делать в начале февраля, в мае это все будет завершено. Это все уже проплачено, деньги выделены, нигде абсолютно риска нет", - сказал Долуда.

По словам мэра города Анатолия Пахомова, в период проведения чемпионата мира город примет "значительно больше туристов". "Мы уже думаем о том, что и в это лето (2017 года) и в следующее (2018 года) объектов размещения будет мало, поэтому я не раз обращался к жителям и сказал, что мы создаем колл-центр, а вы, кто хочет в своих квартирах сдать комнату, дачу, либо еще что-то, давайте эту информацию в колл-центр, а он будет предлагать и туроператорам, и просто гостям. Мы хотим, чтобы этим гостям было комфортно", - сказал мэр.

Празднование 500 дней до турнира проходит в Сочи на горнолыжном курорте "Роза Хутор". Гости праздника могут принять участие в футбольной викторине, получить памятные подарки и увидеть футбольный фристайл. Также все присутствующие могут стать зрителями шоу льда и огня, во время которого профессиональные ледорубы создадут под огненные спецэффекты символическую скульптуру "500".

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