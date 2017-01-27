В городах-организаторах ЧМ-2018 по футболу отметят 500 дней до старта турнира

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Празднование 500 дней до начала чемпионата мира по футболу 2018 года пройдет в городах-организаторах турнира. В Сочи оно состоится 28 января на площади у ратуши горнолыжного комплекса "Роза Хутор".

"Гости праздника смогут принять участие в футбольной викторине, получить памятные подарки и увидеть футбольный фристайл. Также всех присутствующих ждет шоу льда и огня, во время которого профессиональные ледорубы создадут под огненные спецэффекты символическую скульптуру "500", - сообщили в отделе по информационной поддержке массовых мероприятий управления информации и аналитической работы администрации Сочи.

Собеседник агентства добавил, что здесь же состоится открытие часов обратного отсчета. После официальной церемонии все желающие смогут принять участие в автограф-сессии и лично пообщаться с советским футболистом Евгением Ловчевым.

Нижний Новгород

Сочи станет первым городом-организатором мирового первенства, который начнет отмечать 500 дней до начала чемпионата. На следующий день эстафету торжественных мероприятий перехватит Нижний Новгород, где в 12:00 мск на площади Горького стартует игра по "Пути болельщика". Ее участники будут выполнять различные задания, связанные с чемпионатом мира, на точках, расположенных на улице Большая Покровская. Завершится игра на месте проведения фестиваля болельщиков - площади Минина и Пожарского.

"Мероприятие решили провести в таком формате, так как грядущий чемпионат не только позволит горожанам увидеть на стадионе ведущие сборные мира, но и объединит разных болельщиков на центральных улицах и площадях Нижнего Новгорода", - рассказал министр спорта Нижегородской области Сергей Панов.

Совместно с нижегородцами в игре примут участие послы Нижнего Новгорода как города-организатора ЧМ-2018 - экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Дарья Шкурихина, ведущий и комментатор канала "Матч ТВ" Павел Занозин, а также игроки футбольного клуба "Олимпиец" Антон Хазов, Артем Абрамов и Егор Евтеев.

Калининград

На следующий день, 30 января, часы обратного отсчета времени до старта ЧМ-2018 запустят в Калининграде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании Bud Alcohol Free, выступившей спонсором и организатором мероприятия.

"Мероприятие реализуется в рамках официальной программы подготовки чемпионата мира в России, в день празднования 500 дней до его начала", - сказали в пресс-службе.

Запуск часов обратного отсчета пройдет при поддержке администрации городского округа "Город Калининград", добавили там.

Екатеринбург

В волонтерском центре ЧМ-2018, созданном на базе Уральского федерального университета (УрФУ), отметили, что 30 января активисты центра организуют масштабный флешмоб на плотине Городского пруда.

"В честь празднования 500 дней до чемпионата мира в России состоится запуск часов обратного отсчета, а 500 активистов волонтерского центра выстроятся в огромное число "500". Все участники флешмоба также получат памятные сувениры с логотипом города-организатора Екатеринбурга", - сказал ТАСС директор центра Александр Антимонов.

Саранск

Столица Мордовии отметит рубеж в 500 дней до старта мирового первенства запуском первого автобуса, оформленного в цвета чемпионата мира и с изображением символа ЧМ-2018 - волка Забиваки. Автобус выйдет в свой первый рейс 30 января.

Как рассказали ТАСС в дирекции "Саранск-2018", в этот день представители СМИ и гости города Саранска отправятся на экскурсию по объектам, которые готовятся принять спортсменов и болельщиков чемпионата.

"Впервые журналистам и гостям мероприятия представят пилотные номера в гостиницах Mercury и Sheraton, в которых будут жить футболисты и члены команд. На главном объекте ЧМ-2018 - строительной площадке "Мордовия-Арены" экскурсантам расскажут об особенностях спортивного сооружения. Там же пройдет брифинг для прессы", - рассказала представитель дирекции "Саранск-2018" Елена Кожурина.

Волгоград

Форум городских волонтеров пройдет в Волгограде 30 января. Как сообщила ТАСС глава комитета молодежной политики Волгоградской области, олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Елена Слесаренко, форум будет направлен на продвижение программы городских волонтеров ЧМ-2018 в Волгоградской области. Его участниками станут волонтеры, школьники, известные спортсмены, общественные деятели и послы Волгограда как города-организатора ЧМ-2018.

На форуме будут работать коммуникационные и образовательные площадки по основным компетенциям городских волонтеров. "Ключевым событием станет старт обратного отсчета до начала чемпионата мира, который дадут с помощью специального арт-объекта - песочных часов "#500 days to go".

Роль песка сыграют небольшие сувенирные футбольные мячи - ежедневно один из них будет отсчитывать день до старта ЧМ-2018 в России", - отметила Слесаренко.

Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону, на площади Советов, 30 января в рамках празднования 500 дней до чемпионата мира установят указатель расстояния до 10 других городов-организаторов турнира.

Знак выполнен в фирменном стиле Ростова-на-Дону и чемпионата, он призван показать единение городов-организаторов в преддверии этого турнира, а также стать новой городской достопримечательностью. Ростовская область станет первым регионом, установившим такой знак. После этого будет организован тематический флешмоб "500 дней", в ходе которого кандидаты в волонтеры от Ростовской области выстроятся в цифру "500" и выпустят в небо светодиодные воздушные шары в цветах российского флага.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде, Самаре и Саранске.