Брызгалов заявил, что отлично провел время со старыми друзьями на Матче звезд НХЛ

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Известный российский голкипер Илья Брызгалов отлично провел время в компании старых друзей в рамках Матча всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом он заявил на своей официальной странице в Twitter.

Брызгалов был приглашен НХЛ и выступал в качестве корреспондента. Он взял интервью у нескольких хоккеистов, включая Александра Овечкина и Сергея Бобровского.

"Отлично провел время со старыми друзьями", - написал 36-летний Брызгалов, прикрепив несколько фото.

В середине июня 2016 года вратарь заявил, что соскучился по хоккею и хочет возобновить карьеру в НХЛ. В последний раз Брызгалов выходил на лед 10 февраля 2015 года в составе "Анахайм Дакс" в матче против "Флориды Пантерз", в котором, пропустив три шайбы, был досрочно заменен. Россиянин является неограниченно свободным агентом.

Брызгалов дебютировал в НХЛ в 2001 году в составе "Анахайм Дакс", с которым в сезоне-2006/07 завоевал Кубок Стэнли. С 2007 по 2015 гг. он сменил несколько клубов НХЛ, в 2012 году во время локаута выступал за ЦСКА.

В составе сборной России Брызгалов стал чемпионом мира 2009 года и бронзовым призером Олимпийских игр - 2002.

Having the great time with old friends pic.twitter.com/3nBTyVB6Te — bryzgoalie30 (@bryzgoalie30) 28 января 2017 г.