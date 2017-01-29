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The Sun: "Вест Бромвич" готов предложить £5 млн за футболиста "Зенита" Ломбертса

Спорт
29 января, 10:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС
По информации издания, стороны уже ведут переговоры по переходу Ломбертса, в услугах защитника заинтересован лично главный тренер "Вест Бромвича" Тони Пулис
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Николас Ломбертс

Николас Ломбертс

© ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Вест Бромвич" намерен предложить £5 миллионов за защитника российского "Зенита" Николаса Ломбертса. Об этом сообщает британская газета The Sun.

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Николас Ломбертс
Агент: "Зенит" не идет на уступки в вопросе стоимости Ломбертса

Ранее в СМИ появилась информация, что в 31-летнем Ломбертсе заинтересованы бельгийский "Гент" и турецкий "Бешикташ". Агент игрока Сантуш Верхлуст сообщил ТАСС, что "Зенит" просит за защитника "очень большие деньги".

По информации издания, стороны уже ведут переговоры по переходу Ломбертса, в услугах защитника заинтересован лично главный тренер "Вест Бромвича" Тони Пулис.

Ломбертс выступает за сине-бело-голубых с 2007 года, проведя в различных турнирах 283 матча и забив 12 мячей. До "Зенита" футболист играл за "Гент" (2004 - 2007).

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